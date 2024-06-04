3. Liga: Hildesheim und Braunschweig mit Comeback, Ferndorf und Konstanz nutzen Heimvorteil - die Highlights der Aufstiegsrunde

04.06.24, 10:37 Uhr
Highlight-Video der Aufstiegsrunde in der 3. Liga Handball der Männer. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @mtv-braunschweig @hsgkonstanz @hc-empor-rostock @tvemsdetten @hcob-maenner @hceintracht-hildesheim @hsg-krefeld-niederrhein-maenner
15.07.21, 12:08 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
19.07.21, 09:19 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
15.07.21, 11:28 Uhr
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