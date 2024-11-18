Traumtore und Favoritensiege - die Highlights des 11. Spieltags

18.11.24, 11:31 Uhr
Video-Highlights des 10. Spieltags in der 3. Liga Handball der Männer. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @lhc-cottbus @tglandshuthandball @tvemsdetten @hbw-balingen-weilstetten-ii @bruckerpanther @hcerlangenev @hcob-maenner @tsg-a-h-bielefeld@handball-net @tsvneuhausen @sg-pforzheim-eutingen @tvs-1907-baden-baden @rhein-neckar-loewen @hg-oftersheim-schwetzingen @tsv-altenholz @hc-empor-rostock @oranienburger-hc @hsgostsee-maenner @sc-magdeburg-ii-maenner @hceintracht-hildesheim
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