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GFL2: syNeo Albershausen Crusaders vs. Gießen Golden Dragons

Albershausen Crusaders
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Video-Livestream des Spiels syNeo Albershausen Crusaders vs. Gießen Golden Dragons in der German Football League 2 am 16.08.2026. @albershausencrusaders @giessen-golden-dragons @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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Albershausen Crusaders ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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