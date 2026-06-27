ABGESAGT* GFL2: Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens

27.06.26, 14:45 Uhr UPCOMING
Video-Livestream des Spiels Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens in der German Football League 2 am 27.06.2026. @leipzig-lions @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball
01.03.26, 08:15 Uhr
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