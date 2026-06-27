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*ABGESAGT* GFL2: Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens

Leipzig Lions ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Leipzig Lions
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27.06.26, 14:45 Uhr UPCOMING

Video-Livestream des Spiels Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens in der German Football League 2 am 27.06.2026. @leipzig-lions @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

German Football League 2 Krefeld Ravens Football American Football
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