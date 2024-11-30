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ProA: ART Giants Düsseldorf vs. Artland Dragons

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

Video-Livestream des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 30.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @artland-dragons

BasketballART Giants DüsseldorfArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga
ART Giants Düsseldorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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