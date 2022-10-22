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ProA: ART Giants Düsseldorf vs. Bayer Giants Leverkusen

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

Video-Livestream des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 22.10.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @bayer-giants-leverkusen @art-giants-duesseldorf #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

BasketballART Giants DüsseldorfBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga
ART Giants Düsseldorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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