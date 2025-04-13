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Pressekonferenz ART Giants Düsseldorf - Kirchheim Knights

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

13.04.25, 15:19 Uhr

Pressekonferenz des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 32. Spieltag am 12.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @kreisbau-knights-kirchheim

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