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ProA: ART Giants Düsseldorf vs. RASTA Vechta II

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

Video-Livestream des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 05.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @rastavechtazwei

BasketballART Giants DüsseldorfRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga
ART Giants Düsseldorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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