Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Süd: BBC Coburg vs. Dragons Rhöndorf BBC Coburg 26.11.23, 14:39 Uhr Ab 4,00 € Folgen Livestream des Basketball-Spiels des @bbc-coburg gegen @dragons-rhoendorf in der ProB Süd am 26.11.2023 – live aus der HUK-Coburg Arena in Coburg. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #prob-suedBasketballDragons RhöndorfBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAprob-suedBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.