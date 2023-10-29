Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Süd: BBC Coburg vs. Team Ehingen Urspring BBC Coburg 29.10.23, 14:34 Uhr Ab 4,00 € Folgen Livestream des Basketball-Spiels des @bbc-coburg gegen @team-ehingen-urspring in der ProB Süd am 29.10.2023 – live aus der HUK-Coburg Arena in Coburg. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #prob-suedBasketballTEAM EHINGEN URSPRINGBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAprob-suedBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.