Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 20 | Finale

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Talentecup 2026

B Jugend

Spiel 20 Finale

Gewinner Spiel 15 vs. Gewinner Spiel 16 Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.