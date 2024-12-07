22.08.26, 11:55 Uhr UPCOMING : Live in 19d • 4h • 36m • 40s
Talentecup 2026 Spiel 7 Gruppe B B Jugend BV Borussia Dortmund 09 - Turnerschaft St.Tönis
12.10.25, 13:45 Uhr
25.10.25, 11:45 Uhr
01.02.25, 12:45 Uhr
29.10.25, 18:15 Uhr
01.10.25, 16:45 Uhr
14.05.25, 16:45 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
20.01.25, 15:00 Uhr
28.01.26, 16:45 Uhr
04.10.25, 14:45 Uhr
06.09.25, 08:25 Uhr
15.02.25, 13:45 Uhr
07.09.25, 08:25 Uhr
01.03.25, 15:45 Uhr
27.04.25, 14:45 Uhr
26.01.25, 12:45 Uhr
29.03.25, 16:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
12.01.25, 11:50 Uhr
16.03.25, 14:15 Uhr
15.12.24, 14:45 Uhr
16.02.25, 15:50 Uhr
28.02.25, 16:45 Uhr
07.12.24, 15:45 Uhr