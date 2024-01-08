22.08.26, 15:15 Uhr UPCOMING : Live in 19d • 7h • 56m • 35s
Talentecup 2026 B Jugend Spiel 12 Gruppe B SV Werder Bremen - Turnerschaft St.Tönis
08.08.26, 16:25 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
25.10.25, 16:15 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
01.11.25, 17:15 Uhr
01.02.25, 18:15 Uhr
04.10.25, 16:15 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
08.01.24, 12:18 Uhr
04.02.24, 13:22 Uhr
15.02.25, 13:45 Uhr
06.09.25, 08:25 Uhr
07.09.25, 08:25 Uhr
01.03.25, 15:45 Uhr
27.04.25, 14:45 Uhr
26.01.25, 12:45 Uhr
29.03.25, 16:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
13.09.25, 12:25 Uhr
16.02.25, 15:50 Uhr
28.02.25, 16:45 Uhr
07.12.24, 15:45 Uhr
21.12.24, 13:15 Uhr
19.05.24, 13:40 Uhr