Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 18 | Spiel um Platz 5

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Talentecup 2026

B Jugend

Spiel 18 Platzierungsspiel

Gewinner Spiel 13 vs. Gewinner Spiel 14

Spiel um Platz 5 Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.