Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 17 | Spiel um Platz 7

Talentecup 2026 - B-Jugend - Spiel 17 | Spiel um Platz 7

Hol dir diesen Livestream für nur 3,50 €

Talentecup 2026

B Jugend

Spiel 17

Platzierungsspiel um Platz 7

Verlierer Spiel 13 vs. Verlierer Spiel 14 Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.