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Pressekonferenz wiha Panthers Schwenningen vs. ART Giants Düsseldorf

Black Forest Panthers
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Pressekonferenz nach dem 10. Spieltag am 03.12.2022 mit Matthias Busse (Moderator), Florian Flabb ( Headcoach Düsseldorf) und Alen Velčić ( Headcoach Villingen-Schwenningen) @barmer-2-basketball-bundesliga@black-forest-panthers-schwenningen @art-giants-duesseldorf #basketball#barmer2basketballbundesliga

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