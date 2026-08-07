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  4. Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026

Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026

Blue Devils Weiden ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden

Heute, 09:00 Uhr

Pressegespräch am Freitag, 07.08.2026 um 11:00 Uhr
Gäste:
David Matsos (Trainer Blue Devils Weiden)
Stephan Seeger Jr. (Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden)

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