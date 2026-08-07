Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026

Heute, 09:00 Uhr
Pressegespräch am Freitag, 07.08.2026 um 11:00 Uhr Gäste: David Matsos (Trainer Blue Devils Weiden) Stephan Seeger Jr. (Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden)
26.10.25, 15:30 Uhr
24.10.25, 17:30 Uhr
31.10.25, 18:30 Uhr
28.09.25, 19:46 Uhr
17.10.25, 17:00 Uhr
23.03.25, 17:00 Uhr
14.11.25, 18:00 Uhr
19.09.25, 17:30 Uhr
10.10.25, 17:30 Uhr
14.03.25, 18:30 Uhr
28.11.25, 18:30 Uhr
28.09.25, 16:00 Uhr
05.12.25, 18:30 Uhr
31.01.25, 18:30 Uhr
03.10.25, 17:30 Uhr
01.09.24, 16:15 Uhr
23.11.25, 17:00 Uhr
19.10.25, 16:00 Uhr
30.08.25, 12:30 Uhr
27.10.24, 17:00 Uhr