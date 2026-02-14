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CCVD Regionalmeisterschaft Cheerleading & Cheersport Nord 2026

CCVD e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
CCVD e.V.
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14.02.26, 07:45 Uhr

Die Regionalmeisterschaften (RM) stellen den zweiten Wettkampf in der deutschen Spitzenwettkampfserie des CCVD e.V. dar.

Wir freuen uns 117 Teams in der Sporthalle Hamburg begrüßen zu dürfen.
Für eine Qualifikation zur RM muss eine für die jeweilige Kategorie und Altersklasse definierte Mindestpunktzahl auf der Landesmeisterschaft erreicht werden. Bei den RMs treten die Vereine der jeweils zugeordneten Bundesländer gegeneinander an, die Regionen sind in Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland eingeteilt.
Sieger einer Kategorie ist das Team, welches von der Jury die höchste Punktzahl erhält.

Folgende Titel werden bei den Regionalmeisterschaften pro Altersklasse und Level vergeben:
● Regionalmeister Nord/Ost/Süd/West (1. Platz RM)
● Vizeregionalmeister Nord/Ost/Süd/West (2. Platz RM)

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Regionalmeisterschaft Nord 2025 in Hamburg
CCVD e.V.
Regionalmeisterschaft Nord 2025 in Hamburg

01.02.25, 07:00 Uhr

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Regionalmeisterschaft Ost 2025 in Riesa
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25.01.25, 06:50 Uhr

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Regionalmeisterschaft Süd 2025 in Neu-Ulm
CCVD e.V.
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22.02.25, 06:50 Uhr

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Regionalmeisterschaft West 2025 in Nürburg
CCVD e.V.
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15.02.25, 07:00 Uhr

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Landesmeisterschaft Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern & Schleswig-Holstein
CCVD e.V.
Landesmeisterschaft Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern & Schleswig-Holstein

14.12.24, 07:43 Uhr

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Showcase RM Ost 2023
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Showcase RM Ost 2023

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CCVD Regionalmeisterschaft Cheerleading West 2026
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CCVD Regionalmeisterschaft Cheerleading West 2026

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Deutsche Pokal Meisterschaft Cheerleading 2025 in Neu-Ulm
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Deutsche Meisterschaft 2025 in Neu-Ulm
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Regionalmeisterschaft Süd 2025 in Neu-Ulm
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22.02.25, 06:50 Uhr

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Regionalmeisterschaft Ost 2025 in Riesa
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Skill Masters Nationals 2025 in Alsfeld
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Regionalmeisterschaft West 2025 in Nürburg
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15.02.25, 07:00 Uhr

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Landesmeisterschaft Bayern
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08.12.24, 07:11 Uhr

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Landesmeisterschaft Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern & Schleswig-Holstein
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14.12.24, 07:43 Uhr

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Landesmeisterschaft Cheerleading Thüringen & Sachsen-Anhalt 2024
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STAGE Championships West 2025 in Nürburg
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16.02.25, 12:30 Uhr

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STAGE Championships Süd/Ost 2025 in Bayreuth
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10.05.25, 12:50 Uhr

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STAGE Events Süd/Ost 2025 in Bayreuth
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10.05.25, 07:00 Uhr

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Landesmeisterschaft Sachsen
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Landesmeisterschaft Cheerleading Nordrhein-Westfalen
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STAGE Events Nord 2025 in Lemgo
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17.05.25, 07:45 Uhr

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