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CCVD STAGE Championships Regionals Süd 2026 - Cheerleading & Cheersport

CCVD e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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02.05.26, 10:40 Uhr

Die CCVD STAGE Championships sind ein relativ neues, offenes Wettkampfformat für nationale Cheerleading Teams.

Wir freuen uns in diesem Jahr 69 Teams in der ratiopharm arena in Neu-Ulm begrüßen zu dürfen.
Die STAGE Championships Regionals qualifizieren erstmalig zu den STAGE Championhships Nationals am 20. Juni 2026 in Nürburg.

Es werden alle Level und Alterskategorien mit einer Mindeststarterzahl von 10 Personen angeboten.
Das Hauptziel der STAGE Championships besteht darin, Wettkampfteams eine offene Meisterschaft mit Wettkampfbedingungen analog der Cheersport Serie für deren Weiterentwicklung anzubieten.

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