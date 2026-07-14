Boxen_BB-Cup-2026_Final02

14.07.26, 12:55 Uhr
Internationales Jugendturnier in Frankfurt/Oder vom 11.07.-14.07.2026.
13.07.26, 15:55 Uhr
11.07.26, 15:55 Uhr
14.07.26, 08:55 Uhr
13.07.26, 10:55 Uhr
31.07.25, 10:55 Uhr
12.07.26, 15:55 Uhr
12.07.26, 10:55 Uhr
02.08.25, 08:55 Uhr
24.05.25, 11:45 Uhr
04.04.25, 08:50 Uhr
02.04.25, 08:50 Uhr
23.05.25, 08:45 Uhr
03.04.25, 08:50 Uhr
23.09.24, 08:55 Uhr
22.11.24, 09:50 Uhr
08.05.25, 07:55 Uhr
10.05.25, 07:55 Uhr
20.11.24, 09:50 Uhr
07.05.25, 07:55 Uhr
29.11.23, 13:45 Uhr
30.11.23, 13:55 Uhr
22.05.25, 08:45 Uhr