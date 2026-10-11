Rudern
30. Deutsche Sprintmeisterschaften 2026 Essen | Sonntag
Eine so kurze Strecke bedeutet Tempo von Anfang bis Ende: Die Rennen dauern nur gut eine Minute, die Boote liegen eng beieinander, und oft entscheiden wenige Zentimeter. In 43 Rennen fahren Senioren, Junioren und Para-Ruderer um die Titel, dazu kommen gemischte Mannschaften. Die Boote reichen vom Einer bis zum Achter.
Ausrichter ist die Kettwiger Rudergesellschaft. Sie veranstaltet die Sprintmeisterschaften bereits zum vierten Mal, zusammen mit dem 35. Kettwiger Herbst-Cup. Höhepunkt ist der Samstagabend: Beim „Fest der Ruderer 2026“ werden die Finals unter Flutlicht gefahren.