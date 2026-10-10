30. Deutsche Sprintmeisterschaften 2026 Essen | Samstag [Part 1]

Die Deutschen Sprintmeisterschaften im Rudern werden 30 Jahre alt, und dieses Jubiläum wird in Essen-Kettwig gefeiert. Vom 9. bis 11. Oktober 2026 treffen sich auf der Ruhr Ruderinnen und Ruderer aus ganz Deutschland zu kurzen, schnellen Rennen. Die Strecke ist nur 350 Meter lang.



Eine so kurze Strecke bedeutet Tempo von Anfang bis Ende: Die Rennen dauern nur gut eine Minute, die Boote liegen eng beieinander, und oft entscheiden wenige Zentimeter. In 43 Rennen fahren Senioren, Junioren und Para-Ruderer um die Titel, dazu kommen gemischte Mannschaften. Die Boote reichen vom Einer bis zum Achter.



Ausrichter ist die Kettwiger Rudergesellschaft. Sie veranstaltet die Sprintmeisterschaften bereits zum vierten Mal, zusammen mit dem 35. Kettwiger Herbst-Cup. Höhepunkt ist der Samstagabend: Beim „Fest der Ruderer 2026“ werden die Finals unter Flutlicht gefahren.