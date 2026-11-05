14. Horst Stephan Pokal - Nationales Sportakrobatikturnier

Wir freuen uns Euch zum Horst Stephan Pokal 2026 begrüßen zu dürfen.

Diese Sportveranstaltung der Sportakrobatik – SVG Nieder-Liebersbach hat sich etabliert. Sie ist nicht nur ein

sportlicher Wettkampf, sondern ein Freundschaftstreffen, bei dem auch das Herz dabei ist.

Wir danken allen Sportlerinnen und Sportlern, Helferinnen und Helfern und den Initiatoren, die diese Veranstaltung

ermöglichen und mit Leben erfüllen.



In Gedenken an Horst Stephan wünschen wir Euch alles Gute bei eurem Treffen zum Horst Stephan Pokal und freuen

uns auf einen gelungenen Wettkampf.