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Sportakrobatik

14. Horst Stephan Pokal - Nationales Sportakrobatikturnier

Hessischer Sportakrobatik Verband e.V.
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V.

Wir freuen uns Euch zum Horst Stephan Pokal 2026 begrüßen zu dürfen.
Diese Sportveranstaltung der Sportakrobatik – SVG Nieder-Liebersbach hat sich etabliert. Sie ist nicht nur ein
sportlicher Wettkampf, sondern ein Freundschaftstreffen, bei dem auch das Herz dabei ist.
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportlern, Helferinnen und Helfern und den Initiatoren, die diese Veranstaltung
ermöglichen und mit Leben erfüllen.

In Gedenken an Horst Stephan wünschen wir Euch alles Gute bei eurem Treffen zum Horst Stephan Pokal und freuen
uns auf einen gelungenen Wettkampf.

Sportakrobatik
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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