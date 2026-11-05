Sportakrobatik
14. Horst Stephan Pokal - Nationales Sportakrobatikturnier
Diese Sportveranstaltung der Sportakrobatik – SVG Nieder-Liebersbach hat sich etabliert. Sie ist nicht nur ein
sportlicher Wettkampf, sondern ein Freundschaftstreffen, bei dem auch das Herz dabei ist.
Wir danken allen Sportlerinnen und Sportlern, Helferinnen und Helfern und den Initiatoren, die diese Veranstaltung
ermöglichen und mit Leben erfüllen.
In Gedenken an Horst Stephan wünschen wir Euch alles Gute bei eurem Treffen zum Horst Stephan Pokal und freuen
uns auf einen gelungenen Wettkampf.