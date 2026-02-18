Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg SC DhfK Leipzig U19m 18.02.26, 16:45 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Spiels SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 18.02.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @dhfk-leipzig-u19-m @hc-hamburg-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1NordHandballJBLH männlichSC DhfK Leipzig U19mHandball Club Hamburg U19MSC DhfK Leipzig U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.