JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg

Video-Livestream des Spiels SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 18.02.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @dhfk-leipzig-u19-m @hc-hamburg-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1Nord