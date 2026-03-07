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JBLH mA 1. Liga Nord: SC DHfK Leipzig vs. THW Kiel

SC DhfK Leipzig U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SC DhfK Leipzig U19m
SC DhfK Leipzig U19m

07.03.26, 15:15 Uhr

Video-Livestream des Spiels SC DHfK Leipzig vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 07.03.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @dhfk-leipzig-u19-m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord

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