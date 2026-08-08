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EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | großes Finale

EHV Aue Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EHV Aue Männer
EHV Aue Männer

Heute, 13:45 Uhr

Erlebt Spitzenhandball live beim Hummel Cup 2026 in Aue! Am 7. und 8. August treffen vier hochkarätige Mannschaften aufeinander: Gastgeber EHV Aue, der SC DHfK Leipzig, die SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg.

Am Freitag eröffnet um 17:00 Uhr das Duell SC DHfK Leipzig gegen SG Flensburg-Handewitt das Turnier. Um 19:30 Uhr trifft der EHV Aue auf den SC Magdeburg. Am Samstag folgen um 13:30 Uhr das kleine Finale und um 16:00 Uhr das große Finale um den Hummel Cup 2026.

Freut euch auf temporeichen Handball, intensive Zweikämpfe, spektakuläre Tore und starke Paraden. Sporteurope überträgt die Begegnungen live und in voller Länge. Einschalten, mitfiebern und Handball auf höchstem Niveau erleben!

EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale

Heute, 11:15 Uhr

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EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | EHV Aue vs SC Magdeburg
EHV Aue Männer
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Gestern, 17:15 Uhr

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EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs SG Flensburg-Handewitt
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