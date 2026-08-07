EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs SG Flensburg-Handewitt

Erlebt Spitzenhandball live beim Hummel Cup 2026 in Aue! Am 7. und 8. August treffen vier hochkarätige Mannschaften aufeinander: Gastgeber EHV Aue, der SC DHfK Leipzig, die SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg.



Am Freitag eröffnet um 17:00 Uhr das Duell SC DHfK Leipzig gegen SG Flensburg-Handewitt das Turnier. Um 19:30 Uhr trifft der EHV Aue auf den SC Magdeburg. Am Samstag folgen um 13:30 Uhr das kleine Finale und um 16:00 Uhr das große Finale um den Hummel Cup 2026.



Freut euch auf temporeichen Handball, intensive Zweikämpfe, spektakuläre Tore und starke Paraden. Sporteurope überträgt die Begegnungen live und in voller Länge. Einschalten, mitfiebern und Handball auf höchstem Niveau erleben!