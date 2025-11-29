JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg

Video-Livestream des Spiels SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 29.11.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @dhfk-leipzig-u19-m @hsv-hamburg-u19m