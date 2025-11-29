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JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg

SC DhfK Leipzig U19m
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Video-Livestream des Spiels SC DhfK Leipzig vs. HSV Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 29.11.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt.  #handball      #jblh     #dhb   #Liga1Nord   @handball-net   @deutscherhandballbund     @jblhmaennlich @dhfk-leipzig-u19-m @hsv-hamburg-u19m

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SC DhfK Leipzig U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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29. November um 14:15

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