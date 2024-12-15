JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SC Magdeburg

Video-Livestream des Spiels Handball Sport Verein Hamburg vs. SC Magdeburg in der 1. Liga JBLH Nord am 15.12.2024. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @handball-sport-verein-hamburg-u19 @scmhandballnachwuchs