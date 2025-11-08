JBLH mA 1. Liga Nord: HSV Hamburg vs. SC Magdeburg

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Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SG Flensburg-Handewitt
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SC Magdeburg
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. TuSEM Essen
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SC DHfK Leipzig
Handball Club Hamburg U19M·