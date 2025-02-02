JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SG Flensburg-Handewitt

Video-Livestream des Spiels Handball Sport Verein Hamburg vs. SG Flensburg-Handewitt in der 1. Liga JBLH Nord am 02.02.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @handball-sport-verein-hamburg-u19 @sg-flensburg-handewitt-u19