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Pauly DKBC-Pokal 2026/27 - Auslosung 1. Runde Männer

DKBC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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Heute, 16:00 Uhr

Die 1. Runde - zugleich Qualifikation – findet nur für die Männer statt und wird am 31. Juli 2026 in Rudolstadt ausgelost. Aus dem Pott mit insgesamt 67 Loskugeln werden 17 Paarungen gezogen. Die Erstligisten haben für diese Runde ein Freilos.
@dkb @dkbc #paulydkbcpokal #sportkegeln #classic #sportkegeln-classic

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