Pauly DKBC-Pokal 2026/27 - Auslosung 1. Runde Männer

Heute, 16:00 Uhr
Die 1. Runde - zugleich Qualifikation – findet nur für die Männer statt und wird am 31. Juli 2026 in Rudolstadt ausgelost. Aus dem Pott mit insgesamt 67 Loskugeln werden 17 Paarungen gezogen. Die Erstligisten haben für diese Runde ein Freilos. @dkb @dkbc #paulydkbcpokal #sportkegeln #classic #sportkegeln-classic
15.03.26, 12:00 Uhr
15.06.25, 06:25 Uhr
12.04.26, 10:00 Uhr
15.02.26, 12:00 Uhr
21.09.25, 09:55 Uhr
25.05.25, 06:57 Uhr
08.06.25, 06:55 Uhr
01.03.26, 11:58 Uhr
18.04.26, 10:00 Uhr
13.05.22, 07:27 Uhr
12.03.24, 15:26 Uhr
06.11.25, 17:00 Uhr
26.04.25, 00:55 Uhr
14.03.23, 10:22 Uhr
05.09.23, 06:56 Uhr
02.07.22, 07:26 Uhr
27.08.21, 04:39 Uhr
21.04.24, 18:03 Uhr
22.04.24, 07:33 Uhr
10.02.22, 18:30 Uhr
13.05.22, 06:51 Uhr
10.05.22, 20:37 Uhr
11.01.23, 09:34 Uhr