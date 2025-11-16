ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Hertener Löwen Dragons Rhöndorf 16.11.25, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dragons Rhöndorf vs. Hertener Löwen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 16.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @hertenerloewenBasketballDragons RhöndorfHertener Löwen e. V.BARMER 2. Basketball BundesligaDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.