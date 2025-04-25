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ProB Playoffs: Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen - Achtelfinale - Spiel 2

Dragons Rhöndorf
Dragons Rhöndorf

Ab 3,50 €

Video-Livestream des Achtelfinalspiels 2 Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen in den Playoffs der ProB am 25.04.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @dragons-rhoendorf bayer-giants-leverkusen

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Dragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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