ProB Playoffs: Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen - Achtelfinale - Spiel 2 Dragons Rhöndorf 25.04.25, 17:15 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Achtelfinalspiels 2 Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen in den Playoffs der ProB am 25.04.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @dragons-rhoendorf bayer-giants-leverkusen BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProBDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.