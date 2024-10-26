Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter ProB Süd: Dragons Rhöndorf vs. Porsche BBA Ludwigsburg Dragons Rhöndorf 26.10.24, 16:43 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dragons Rhöndorf vs. Porsche BBA Ludwigsburg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 26.10.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @porsche-bba-ludwigsburg @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.