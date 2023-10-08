ProA: Dresden Titans vs. VfL SparkassenStars Bochum Dresden Titans 08.10.23, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 08.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @sparkassenstars-bochumBasketballDresden TitansVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.