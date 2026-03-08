ProB Süd: Dresden Titans vs. Porsche BBA Ludwigsburg Dresden Titans 08.03.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. Porsche BBA Ludwigsburg aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @porsche-bba-ludwigsburgBasketballDresden TitansPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.