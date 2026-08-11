Livestream von den German Open Championships in Stuttgart.



Alle Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.goc-stuttgart.de .



Die Livestreams eines Tages werden aufgeteilt:

Teil 1 zeigt den Zeitraum ab Turnierbeginn und endet kurz nach 16:00;

Teil 2 zeigt den Zeitraum von 16:00 bis Turnierende an dem jeweiligen Tag.



Um den Livestream (live oder on-demand) anschauen zu können, kann das "Eventticket GOC 2026" genutzt werden. Mit diesem Eventticket können alle Streams der GOC 2026 abgerufen werden.



Das "Tagesticket GOC 2026 Dienstag" ermöglicht nur den Abruf der Streams vom 11.08.2026.



Das "Jahresticket 2026" ermöglicht es, alle vom DTV im Jahr 2026 produzierten Streams anzuschauen.



Auch alle Tanzsportfreunde, die ein gültiges "Tanzsport-TV Abo" besitzen, können den Livestream abrufen. Der Neuerwerb dieser Abos ist aktuell nicht möglich.



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