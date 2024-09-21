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Probonio Preseason-Cup: Spiel um Platz 3

EC Kassel Huskies ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EC Kassel Huskies
EC Kassel Huskies

13.09.26, 10:30 Uhr UPCOMING : Live in 30d • 3h • 7m • 22s

Video-Livestream des Testspiels xxx vs. yyy am 13.09.2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

Eishockey Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
UPCOMING
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

Morgen, 16:30 Uhr

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

21.08.26, 17:00 Uhr

Eishockey
UPCOMING
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies

Morgen, 09:45 Uhr

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

16.08.26, 07:00 Uhr

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies

16.08.26, 13:45 Uhr

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21.09.25, 14:30 Uhr

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17.10.25, 17:00 Uhr

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02.11.25, 14:30 Uhr

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05.12.25, 18:00 Uhr

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19.09.25, 17:00 Uhr

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