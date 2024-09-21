29.08.26, 14:30 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 3h • 56m • 43s
Video-Livestream des Testspiels EC Kassel Huskies vs. Hammer Eisbären am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ec-kassel-huskies
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