23.08.26, 16:00 Uhr UPCOMING : Live in 11d • 5h • 25m • 5s
Video-Livestream des Testspiels EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers am 23.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg @bietigheim-steelers
21.08.26, 17:00 Uhr
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13.02.26, 18:00 Uhr
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