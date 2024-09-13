23.08.26, 16:00 Uhr UPCOMING : Live in 11d • 5h • 25m • 5s

Video-Livestream des Testspiels EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers am 23.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg @bietigheim-steelers