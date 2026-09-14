Premium-Livestream Pay per View 5,90 € EHV Aue 26/27 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter EHV Aue vs. HV Grün-Weiß Werder EHV Aue Männer 30.01.27, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels EHV Aue vs. HV Grün-Weiß Werder. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerHV Grün-Weiß Werder MännerEHV Aue Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.