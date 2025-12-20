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ProA: Eisbären Bremerhaven vs. VFL SparkassenStars Bochum

Eisbären Bremerhaven
Eisbären Bremerhaven

Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. VFL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @sparkassenstars-bochum

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEisbären BremerhavenVfL SparkassenStars Bochum
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