ProA: Eisbären Bremerhaven vs. VFL SparkassenStars Bochum Eisbären Bremerhaven 20.12.25, 15:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. VFL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEisbären BremerhavenVfL SparkassenStars BochumEisbären Bremerhaven ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.