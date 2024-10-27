08.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 26d • 9h • 37m • 31s

Video-Livestream des Testspiels Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse am 08.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau @lausitzerfuechse