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Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse

Eispiraten Crimmitschau ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau

08.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 26d • 9h • 37m • 31s

Video-Livestream des Testspiels Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse am 08.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau @lausitzerfuechse

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