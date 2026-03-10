Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Göttingen €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €159.99 Continue BG Göttingen vs. SBB Börde Baskets BG Göttingen 10/4/26, 12:45 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video livestream of the game BG Göttingen vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballBG GöttingenSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaBG Göttingen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.