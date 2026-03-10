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BG Göttingen vs. SBB Börde Baskets

BG Göttingen
BG Göttingen

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BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video livestream of the game BG Göttingen vs. SBB Börde Baskets. @2bbl

BasketballBG GöttingenSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga
BG Göttingen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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