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Borussia Dortmund vs. HC Leipzig

Borussia Dortmund Frauen
Borussia Dortmund Frauen

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Alsco Handball Bundesliga Women: Video livestream of the Borussia Dortmund vs. HC Leipzig game.

HandballBorussia Dortmund FrauenHC Leipzig Womenfrauen
Borussia Dortmund Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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