FRISCH AUF Göppingen vs. HC Leipzig

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Handball
FOR FREE - Supercup 2025: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC
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Handball
HBF: Stark durchgetankt! Nele Franz entscheidet spannende Partie
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HBF: Ludwigsburg startet souverän & Last-Minute-Drama in Dortmund - die Highlights des 1. Spieltag
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Handball
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HBF: Machtwechsel an der Spitze & Krimi in Neckarsulm - die Highlights des 13. Spieltags
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HBF: Heftiger Zusammenstoß! Blombergs Schneider sinkt nach Zweikampf zu Boden
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HBF: Erste Niederlage für Bensheim! Blomberg siegt im Topspiel
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