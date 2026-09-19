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FRISCH AUF Göppingen vs. HC Leipzig

Alsco Handball Bundesliga Frauen
Alsco Handball Bundesliga Frauen

HIGHLIGHTS

Alsco Handball Bundesliga Women: Video livestream of the game FRISCH AUF Göppingen vs. HC Leipzig. #hbfhighlights

HandballFRISCH AUF Göppingen FrauenHC Leipzig Womenfrauen

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