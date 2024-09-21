9/12/26, 12:30 PM UPCOMING : Live in 29d • 5h • 7m • 42s
Video livestream of the friendly match EC Kassel Huskies vs. Wolfsburg Grizzlys on 09/12/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2
Tomorrow, 4:30 PM
8/21/26, 5:00 PM
Tomorrow, 9:45 AM
8/16/26, 7:00 AM
8/16/26, 1:45 PM
9/21/25, 2:30 PM
10/17/25, 5:00 PM
11/2/25, 2:30 PM
12/5/25, 6:00 PM
9/19/25, 5:00 PM
10/26/25, 3:30 PM
12/7/25, 3:30 PM
9/26/25, 5:00 PM
4/4/25, 5:00 PM
11/28/25, 5:00 PM
11/15/24, 6:00 PM
9/21/24, 7:00 AM
11/21/25, 6:00 PM
11/14/25, 6:00 PM
10/10/25, 5:00 PM
9/29/24, 11:30 AM
12/26/24, 9:19 PM
10/5/25, 2:30 PM