goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. Dresdner Eislöwen
  4. Sachsenlotto-Cup: Grizzlys Wolfsburg vs. Iserlohn Roosters

Sachsenlotto-Cup: Grizzlys Wolfsburg vs. Iserlohn Roosters

Dresdner Eislöwen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen

8/28/26, 1:30 PM UPCOMING : Live in 15d • 6h • 8m • 20s

Video livestream of the friendly match Grizzlys Wolfsburg vs. Iserlohn Roosters on 08/28/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
UPCOMING
Steinbach Black Wings Linz vs. EHC Red Bull München
Steinbach Black Wings Linz
Steinbach Black Wings Linz vs. EHC Red Bull München

8/16/26, 1:50 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

8/21/26, 12:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen
Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie

8/22/26, 11:30 AM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Düsseldorfer EG vs. Herner EV
Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG vs. Herner EV

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
UPCOMING
EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers
EHC Freiburg
EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers

8/23/26, 4:00 PM

Eishockey

More videos by Dresdner Eislöwen

FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 4
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 4

4/6/25, 2:30 PM

Eishockey
Sachsenlotto Cup: Dresdner Eislöwen vs. Grizzlys Wolfsburg
Dresdner Eislöwen
Sachsenlotto Cup: Dresdner Eislöwen vs. Grizzlys Wolfsburg

8/31/25, 3:10 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim - Viertelfinale - Spiel 1
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim - Viertelfinale - Spiel 1

3/12/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 6
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 6

4/11/25, 4:59 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 6
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 6

4/27/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim - Viertelfinale - Spiel 3
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim - Viertelfinale - Spiel 3

3/16/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 2
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 2

3/30/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. Krefeld Pinguine
Dresdner Eislöwen
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. Krefeld Pinguine

11/1/24, 6:00 PM

Eishockey
FREE
Sachsenlotto-Cup: Dresdner Eislöwen vs. Nürnberg Ice Tigers - Spiel um Platz 3
Dresdner Eislöwen
Sachsenlotto-Cup: Dresdner Eislöwen vs. Nürnberg Ice Tigers - Spiel um Platz 3

9/8/24, 11:45 AM

Eishockey
FREE
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies I Pressekonferenz
Dresdner Eislöwen
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies I Pressekonferenz

12/30/24, 9:31 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim | Pressekonferenz
Dresdner Eislöwen
DEL2: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim | Pressekonferenz

12/15/24, 7:32 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 2
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 2

4/19/25, 1:30 PM

Eishockey
FREE
Pressekonferenz 7. Spieltag Freiburg - Eislöwen
Dresdner Eislöwen
Pressekonferenz 7. Spieltag Freiburg - Eislöwen

10/3/24, 7:27 AM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 4 I Pressekonferenz
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 4 I Pressekonferenz

4/23/25, 8:34 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 4
Dresdner Eislöwen
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 4

4/23/25, 5:00 PM

Eishockey
Sachsenlotto Cup: Straubing Tigers vs. Grizzlys Wolfsburg
Dresdner Eislöwen
Sachsenlotto Cup: Straubing Tigers vs. Grizzlys Wolfsburg

8/29/25, 1:40 PM

Eishockey

Related Profiles