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Probonio Preseason-Cup: Nürnberg Ice Tigers vs. Iserlohn Roosters

EC Kassel Huskies is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
EC Kassel Huskies
EC Kassel Huskies

9/12/26, 4:30 PM UPCOMING : Live in 29d • 9h • 7m • 36s

Video livestream of the friendly match Nürnberg Ice Tigers vs. Iserlohn Roosters on 09/12/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

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